‘Shrouded’ il cortometraggio horror in anteprima | Esplora quello che non si vede

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un appartamento deserto, un silenzio innaturale davvero Leo è solo? In attesa di Halloween – e dell’arrivo ufficiale su shroudedfilm.com – Funweek presenta l’delche porta il terrore fra le mura di casa. Shrouded (diretto da Simone Tringali e scritto da Dario Saliani) debutta, infatti, il 30 ottobre in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti. Ambientato a Los Angeles, il corto segue la storia di Leo il cui appartamento non è più un rifugio sicuro dopo la misteriosa scomparsa del coinquilino Kevin. Mentre ombre inquietanti invadono lo spazio e presenze sfuggenti si fanno sempre più reali, la casa stessa sembra trasformarsi, facendo emergere uno dei temi più spaventosi. La paura dell’ignoto e la minaccia nascosta dietro l’ordinario.