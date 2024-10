Salto con gli sci, quando “anche i ricchi piangono”. I norvegesi ‘costretti’ a rinunciare al sushi per contenere i costi (Di martedì 29 ottobre 2024) “anche i ricchi piangono” è una soap opera messicana di enorme successo prodotta tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. La popolarità è stata talmente marcata da tramutare il titolo in un modo di dire. Ebbene, questa frase fatta potrebbe essere applicata alla Norvegia del Salto con gli sci, che ultimamente sta affrontando una serie di “ristrettezze finanziarie”. La Norges skiforbund, l’ente federale del Paese scandinavo, aveva previsto che il settore Salto chiudesse il 2024 con un surplus di circa 125.000 euro. Cionondimeno, la situazione è evoluta in maniera differente, soprattutto perché si è dovuto onorare un cospicuo buonuscita ad Alexander Stöckl. Oasport.it - Salto con gli sci, quando “anche i ricchi piangono”. I norvegesi ‘costretti’ a rinunciare al sushi per contenere i costi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “” è una soap opera messicana di enorme successo prodotta tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. La popolarità è stata talmente marcata da tramutare il titolo in un modo di dire. Ebbene, questa frase fatta potrebbe essere applicata alla Norvegia delcon gli sci, che ultimamente sta affrontando una serie di “ristrettezze finanziarie”. La Norges skiforbund, l’ente federale del Paese scandinavo, aveva previsto che il settorechiudesse il 2024 con un surplus di circa 125.000 euro. Cionondimeno, la situazione è evoluta in maniera differente, soprattutto perché si è dovuto onorare un cospicuo buonuscita ad Alexander Stöckl.

