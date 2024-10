Salame Borgo Dora ritirato dai supermercati per possibile presenza di Listeria: i rischi e i sintomi (Di martedì 29 ottobre 2024) Salame Il Torinetto di Borgo Dora ritirato dagli scaffali dei supermercati per presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto o consumo Notizie.virgilio.it - Salame Borgo Dora ritirato dai supermercati per possibile presenza di Listeria: i rischi e i sintomi Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Il Torinetto didagli scaffali deiperdi: qual è il lotto, quali sono ie cosa fare in caso di acquisto o consumo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dai supermercati per possibile presenza di Listeria: i rischi e i sintomi; Richiamati hamburger e salami per rischio salmonella, i lotti e come riconoscerli; Listeria nel, nuova allerta: i prodotti ritirati (che non dovete mangiare); Leggi >>>

Richiamati hamburger e salami per rischio salmonella, i lotti e come riconoscerli

(quifinanza.it)

Alcuni lotti di hamburger e salami sono stati richiamati per rischio salmonella: come riconoscerli e come fare per ottenere il rimborso.

Salame richiamato per rischio Salmonella, ecco i lotti ritirati

(msn.com)

Nello specifico il ritiro dagli scaffali è interessato del Salame Napoli, un insaccato prodotto dal Salumificio Volpi Spa, con sede in Via Roma 41 a Collebeato, provincia di Brescia (marchio di ...

Torna il Festival del Salame: il 16 giugno a Varzi

(msn.com)

Sarà un momento di degustazione unica di uno dei prodotti migliori che il nostro paese sa offrire, questo è il Festival del Salame di Varzi. Dal 16 giugno, il borgo torna da ospitare l’evento ...

Previsioni Meteo Borgo A Mozzano Oggi

(3bmeteo.com)

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Versilia ...