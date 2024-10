Rosso all’insù: ad Altino la nuova scuola, esempio di learning landscape, si ispira al peperone dolce locale (Di martedì 29 ottobre 2024) Si ispira al famoso e pregiato peperone dolce locale la nuova scuola di Altino “Rosso all’insù”, che comprenderò un asilo nido e le classi dell’infanzia. Il progetto andrà a sostituire il complesso precedente: i lavori sono ormai iniziati, un intervento di Lap architettura, che si inserisce Chietitoday.it - Rosso all’insù: ad Altino la nuova scuola, esempio di learning landscape, si ispira al peperone dolce locale Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sial famoso e pregiatoladi”, che comprenderò un asilo nido e le classi dell’infanzia. Il progetto andrà a sostituire il complesso precedente: i lavori sono ormai iniziati, un intervento di Lap architettura, che si inserisce

