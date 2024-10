Rodri, Pallone d’Oro 2024: ‘Oggi il calcio ha vinto’ (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 00:24:49 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il centrocampista del Manchester City Rodri ha affermato che “il calcio ha vinto” dopo aver vinto il Pallone d’Oro 2024. L’influente trequartista spagnolo ha battuto la concorrenza della coppia del Real Madrid Vinicius Jr e Jude Bellingham e si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento individuale. Molti si aspettavano che il vincitore della Champions League Vinicius ritirasse il premio, prima che il Real scegliesse di non inviare alcun rappresentante alla cerimonia a Parigi dopo aver sentito che Rodri avrebbe vinto. Ma il vincitore di Euro 2024 Rodri ha insistito sul fatto che il risultato fosse una vittoria per la partita mentre si crogiolava emotivamente nella sua vittoria sul palco di Parigi. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 29 ottobre 2024)-10-29 00:24:49 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il centrocampista del Manchester Cityha affermato che “ilha vinto” dopo aver vinto il. L’influente trequartista spagnolo ha battuto la concorrenza della coppia del Real Madrid Vinicius Jr e Jude Bellingham e si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento individuale. Molti si aspettavano che il vincitore della Champions League Vinicius ritirasse il premio, prima che il Real scegliesse di non inviare alcun rappresentante alla cerimonia a Parigi dopo aver sentito cheavrebbe vinto. Ma il vincitore di Euroha insistito sul fatto che il risultato fosse una vittoria per la partita mentre si crogiolava emotivamente nella sua vittoria sul palco di Parigi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallone d’oro - vince Rodri e Real Madrid boicotta premio

(Seriea24.it)

(Adnkronos) – Rodri vince il Pallone d’Oro. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d’Europa ha vinto il Pallone d’Oro per la stagione 2023-2024. Il 28enne, ex Atletico Madrid, attualmente infortunato, è arrivato ...

A Rodri il Pallone d’Oro dei veleni. Beffa Vinicius - il Real diserta il gala

(Sport.quotidiano.net)

Roma, 29 ottobre 2024 – Lustrini e sorrisi, al Theatre du Chatelet. Ma poi il clima al veleno, col retrogusto di complotto, non ha risparmiato la cerimonia del Pallone d’Oro, come ormai da tradizione. Ha vinto Rodri: centrocampista fenomenale del ...

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024: lo spagnolo ha la meglio su Vinicius «Sono un ragazzo normale». Lautaro settimo

(msn.com)

La cerimonia del Pallone d'Oro 2024 sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche in streaming e tramite app Dazn per smartphone e tablet.

Pallone d'Oro 2024 allo spagnolo del Manchester City Rodri. Nessun italiano nei primi 30, settimo Lautaro

(msn.com)

Finita l'era dei fenomeni Cr7 e Messi, messi da una parte per una volta gli attaccanti, il Pallone d'Oro 2024 per il miglior ...

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024: Real Madrid assente e polemiche per Vinicius

(tuttosport.com)

Il talento del Manchester City e della Spagna trionfa su quelli della squadra di Ancelotti e tutti i Blancos disertano l'evento ...

Rodri vince il Pallone d'Oro Maschile 2024

(it.uefa.com)

Il centrocampista del Manchester City Rodri ha vinto il Pallone d'Oro Maschile 2024.