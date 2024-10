Prova a rubare in un deposito: ladro bloccato dai carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Tentato furto nel comune di Montano Antilia. Un ladro ha cercato del materiale edile situato nella frazione a Massicelle. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il malvivente mentre cercava di entrare in un deposito. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per furto Salernotoday.it - Prova a rubare in un deposito: ladro bloccato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tentato furto nel comune di Montano Antilia. Unha cercato del materiale edile situato nella frazione a Massicelle. Tempestivo l’intervento deiche hannoil malvivente mentre cercava di entrare in un. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per furto

