Pallone d'Oro 2024 a Rodri, "Ringrazio la mia famiglia"

Rodri, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola, ha vinto il Pallone d'Oro 2024. Rodri ha battuto la concorrenza di Vinicius, attaccante del Real Madrid e del Brasile; Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola; e di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese.

Calcio - Rodri è il nuovo Pallone d’Oro - settimo Lautaro Martinez. Ancelotti miglior allenatore

Rodri è il Pallone d’Oro 2024. Doppietta spagnola dunque per quanto riguarda il prestigioso premio di France Football, con il centrocampista del Manchester City, in stampelle per la rottura del crociato, che si è aggiudicato il titolo venendo ...

Rodri trionfa al Pallone d’Oro 2023-2024 - Carlo Ancelotti premiato come miglior allenatore

Facebook WhatsApp Twitter La cerimonia del Pallone d’Oro 2023-2024 ha regalato emozioni e sorprese, con Rodri, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola, che ha conquistato il prestigioso riconoscimento. Alla sua seconda ...

Rodri è sempre più vicino a mettere le mani sul Pallone d’Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City sarà presto il terzo spagnolo ad alzare al cielo il riconoscimento, dopo la doppietta di ...

Pallone d'Oro 2024, quando si assegna? Orario, i favoriti e dove vedere la cerimonia in tv e streaming. Vinicius non si presenta, Lautaro 7°

Mancano ormai poche ore alla cerimonia del Pallone d'Oro 2024 che assegnerà il premio al miglior giocatore dell'anno. Nella top 5 figura Lautaro Martinez dell'Inter ma ...

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024: lo spagnolo ha la meglio su Vinicius. Lautaro settimo

Mancano ormai poche ore alla cerimonia del Pallone d'Oro 2024 che assegnerà il premio al miglior giocatore dell'anno. Nella top 5 figura Lautaro Martinez dell'Inter ma i ...

Pallone d'Oro, Lautaro settimo e l'Inter lo celebra: "Gran risultato, complimenti"

Lautaro Martinez ha chiuso al settimo posto la sua corsa al Pallone d'Oro 2024. L'attaccante argentino dell'Inter è stato preceduto da Kylian Mbappé ed Erling Haaland e si è posizionato davanti a Lami ...