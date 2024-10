Non c’è domanda: sospesa costruzione della fabbrica di chip per auto elettriche (Di martedì 29 ottobre 2024) L'azienda statunitense Wolfspeed e il fornitore tedesco di componenti per auto Zf hanno rinviato il progetto da 3 miliardi di euro Imolaoggi.it - Non c’è domanda: sospesa costruzione della fabbrica di chip per auto elettriche Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'azienda statunitense Wolfspeed e il fornitore tedesco di componenti perZf hanno rinviato il progetto da 3 miliardi di euro

Non c'è domanda - sospesa la costruzione della fabbrica di chip per auto elettriche

In Germania è stata sospesa la costruzione di una fabbrica all'avanguardia di chip per auto elettrice a causa della crisi del settore e sella scarsa domanda nel mercato. L'azienda statunitense Wolfspeed e il fornitore tedesco di componenti per auto Zf hanno rinviato il progetto da 3 miliardi di euro

Non c'è domanda, sospesa la costruzione della fabbrica di chip per auto elettriche

L'impianto avrebbe dovuto sorgere in Germania, ma l'azienda statunitense che lo stava progettando a cambiato idea a causa delle condizioni di mercato ...

