Nicola Coughlan e Jake Dunn: svelata la relazione che tiene i fan con il fiato sospeso (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, la relazione tra la star di Bridgerton, Nicola Coughlan, e l'attore emergente Jake Dunn viene finalmente confermata. Foto esclusive pubblicate da People, rivelano dettagli di un'amicizia che si è trasformata in qualcosa di più profondo, destando l'attenzione degli appassionati di gossip. L'intimità tra i due, immortalata in un'accogliente serata londinese, sembra dar voce a un legame solido che va oltre il semplice flirt. i segnali evidenti dell'amore tra i due attori La location scelta per l'incontro, l'Auld Shillelagh, un bar irlandese situato a Stoke Newington a Londra, crea un'atmosfera perfetta per una serata romantica. Le immagini rivelano momenti di affetto sincero tra Coughlan e Dunn, che si abbracciano e condividono sguardi d'intesa mentre passeggiano.

