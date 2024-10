Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez nel GP di Malesia. Quante cadute per i due spagnoli!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio della, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Sepang saranno in palio 37 punti di capitale importanza per la corsa al titolo. Jorgearriva con 17 punti di margine su Pecco Bagnaia e sarà grande protagonista dell’evento. Lo spagnolo e il suo connazionale, per essere più precisi. Andiamo a ripercorrere con la memoria i loronel Gran Premio della. IDIE JORGENEL GP DI2008 – L’esordio diincon la 125 è un non-inizio dato che in sella alla sua Repsol KTM non si qualifica per la gara, vinta poi da Gabor Talmacsi davanti a Bradley Smith e Simone Corsi.