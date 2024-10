Ilgiorno.it - Monza vuole “sfruttare” il turismo milanese. Due protocolli con la metropoli per deviare in Brianza i flussi di visitatori

(Di martedì 29 ottobre 2024)– Le città die Milano unite nel. Una piccola rivoluzione è stata sottoscritta ieri al Comune di, grazie a due distintid’intesa che - coinvolgendo tanti attori locali del settore turistico e le associazioni economiche dell’impresa e del commercio di entrambe le realtà lombarde - mirano a rafforzare l’offerta turistica e congressuale della città di Teodolinda. L’idea alla base, non difficile da intuire, è quella di cercare di far confluire almeno una parte degli enormidelsulla vicina, andando a consolidare il rapporto di collaborazione tra le due città, finora poco valorizzato. Il primo accordo mira allo sviluppo di un sistema di pass turistico integrato con il capoluogo, l’altro alla promozione dicome destinazione per ilcongressuale (delle Convention Bureau) e di grandi eventi.