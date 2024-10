Mistermovie.it - Mister Movie | Lo showrunner di The Penguin svela il perché Joker e Harley Quinn non erano in Arkham

La serie The Penguin, spin-off del film The Batman, ha fatto una scelta narrativa audace nell'episodio 4, lasciando fuori alcuni dei cattivi più iconici dell'universo di Gotham, tra cui Joker e Harley Quinn. La showrunner Lauren LeFranc ha spiegato in una recente intervista le ragioni di questa esclusione, sottolineando il desiderio di portare il pubblico più vicino alla storia personale di Sofia Falcone e al suo complicato viaggio all'interno dell'Arkham Asylum. Un Approccio Focalizzato: Il Viaggio di Sofia Falcone in Arkham Asylum Lauren LeFranc ha dichiarato che l'episodio 4 è interamente dedicato a Sofia Falcone, interpretata da Cristin Milioti.