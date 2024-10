Milan-Napoli, Casini: “Partita in chiaro? Passaggio importante” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Milan-Napoli in chiaro su Dazn? È un Passaggio estremamente importante, è la prima volta per Dazn ma è anche la prima volta dal 1996. È da tanto tempo che non veniva data questa possibilità”. Lo ha detto a Dazn il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini nel pre Partita di Milan-Napoli. E sul 4-4 tra Inter e Juventus dello scorso turno di campionato: “È stato un evento sportivo eccezionale, quello che consente alla serie A di promuoversi. Era tempo che non vedevamo una Partita così ed è molto importante”, ha concluso. Milan-Napoli, Casini: “Partita in chiaro? Passaggio importante” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “insu Dazn? È unestremamente, è la prima volta per Dazn ma è anche la prima volta dal 1996. È da tanto tempo che non veniva data questa possibilità”. Lo ha detto a Dazn il presidente della Lega Serie A, Lorenzonel predi. E sul 4-4 tra Inter e Juventus dello scorso turno di campionato: “È stato un evento sportivo eccezionale, quello che consente alla serie A di promuoversi. Era tempo che non vedevamo unacosì ed è molto”, ha concluso.: “in” SportFace.

DAZN - Lega Serie A, Casini: "Milan-Napoli partita in chiaro, non accadeva dal 1996"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Partita in chiaro su DAZN? E' un passaggi ...

Milan-Napoli diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

La squadra di Fonseca e quella di Conte si incontrano a San Siro per la decima giornata di campionato. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

SSCN - Milan-Napoli, ecco alcuni azzurri in campo a San Siro prima della partita

MILANO - Napoli impegnato a San Siro contro il Milan, nel match valido per la decima giornata di Serie A. Ecco le foto pubblicate dalla SSC Napoli degli azzurri in campo prima del match contro i rosso ...

Milan-Napoli LIVE dalle 20.45: Pulisic out con l'influenza, le ultime sulle formazioni

Big match a San Siro per la decima giornata di Serie A: alle 20.45 si affrontano Milan e Napoli. I rossoneri di Paulo Fonseca, 14 punti, tornano in campo dopo lo.