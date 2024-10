Medioriente: salgono a 62 i morti in raid Israele in nord Gaza (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – Sono saliti a 62 i morti in un attacco lanciato all’alba dall’esercito di Israele (Idf) contro un palazzo di 5 piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha affermato l’ospedale al-Awda, come riporta Al Jazeera. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà, poiché alcuni testimoni stimano che nell’edificio si trovassero circa 100 persone, soprattutto palestinesi sfollati da varie zone della Striscia. Sul posto non sono presenti attrezzature o macchinari adeguati per rimuovere i grandi pezzi di cemento dell’edificio distrutto. Si ritiene che molte persone si trovino sotto le macerie. Lapresse.it - Medioriente: salgono a 62 i morti in raid Israele in nord Gaza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – Sono saliti a 62 iin un attacco lanciato all’alba dall’esercito di(Idf) contro un palazzo di 5 piani a Beit Lahiya, neldella Striscia di. Lo ha affermato l’ospedale al-Awda, come riporta Al Jazeera. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà, poiché alcuni testimoni stimano che nell’edificio si trovassero circa 100 persone, soprattutto palestinesi sfollati da varie zone della Striscia. Sul posto non sono presenti attrezzature o macchinari adeguati per rimuovere i grandi pezzi di cemento dell’edificio distrutto. Si ritiene che molte persone si trovino sotto le macerie.

