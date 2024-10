Sport.quotidiano.net - Manchester United: scelto Amorim come prossimo allenatore

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Sarebbe Rùben, attuale tecnico dello Sporting Lisbona, il grande favorito per la panchina deldopo l’esonero di Erik ten Hag. I colloqui sono già iniziati e proseguono spediti e non mancherebbe molto alla fumata bianca. Il tecnico avrebbe già dato il suo assenso, lasciando così i discorsi alle due società. La carriera Sulla panchina dello Sporting dal 2020, il 39enne ha conquistato due campionati portoghesi, riportando il titolo a Lisbona dopo un digiuno di ben 19 anni, e tre Coppe di Lega portoghese. Già accostato a squadre di Premier Leagueil West Ham, che poi scelse Lopetegui, e il Liverpool per il post Kloop,è ritenuto dai Red Devils la figura ideale per l’inizio di un nuovo ciclo data la sua capacità di portare risultati in tempi brevi e di saper valorizzare i giovani.