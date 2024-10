Lo fa di nascosto solo a lui è permesso Bomba di Helena al Grande Fratello | rivelazione choc su Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Puntata non facile quella di lunedì sera delperPrestes e Javier Martinez. Il pubblico aspettava con trepidazione di conoscere la loro reazione ai video diSpolverato e Shaila Gatta, che dopo aver stretto un forte legame con la modella e il pallavolista si sono abbandonati alla passione in Spagna. In pochi minutie Javier hanno scoperto del loro ritorno nella casa dopo una settimana nella casa di Madrid e soprattutto del loro avvicinamento. O meglio, della loro relazione., che proprio in questi giorni aveva confidato di essersi innamorata di, ha accusato la neo coppia di strategia e ha così messo un punto definitivo alla conoscenza con lui. Leggi anche: “Vi dico il vero motivo”.