LIVE Musetti-Struff 2-2, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: inizio ‘on serve’ di 1° set (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Si salva l’azzurro, che aveva attaccato male di rovescio stavolta. Il tedesco ha sbagliato un comodo passante di dritto. 40-30 Gran manovra di rovescio di Musetti nello scambio. Quando riesce ad entrarci è difficile che perda il punto. 30-30 Prima vincente al centro! 15-30 Risposta di dritto stretta e comoda volèe Struff. Avanti tutta. 15-15 Prima vincente! 0-15 Sbaglia di dritto l’azzurro dopo la battuta. 1-2 Servizio e comoda volèe. A-40 Ace (3°). 40-40 Gratuito di dritto dopo la battuta di Struff. A-40 Serve&volley a segno. 40-40 Rovescio in rete in palleggio, ancora vantaggi! 40-30 Servizio e dritto Struff. 30-30 Si ferma in rete lo slice difensivo di Musetti. 15-30 Errore gratuito di dritto Struff. 15-15 Servizio vincente. Oasport.it - LIVE Musetti-Struff 2-2, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: inizio ‘on serve’ di 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Si salva l’azzurro, che aveva attaccato male di rovescio stavolta. Il tedesco ha sbagliato un comodo passante di dritto. 40-30 Gran manovra di rovescio dinello scambio. Quando riesce ad entrarci è difficile che perda il punto. 30-30 Prima vincente al centro! 15-30 Risposta di dritto stretta e comoda volèe. Avanti tutta. 15-15 Prima vincente! 0-15 Sbaglia di dritto l’azzurro dopo la battuta. 1-2 Servizio e comoda volèe. A-40 Ace (3°). 40-40 Gratuito di dritto dopo la battuta di. A-40 Serve&volley a segno. 40-40 Rovescio in rete in palleggio, ancora vantaggi! 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Si ferma in rete lo slice difensivo di. 15-30 Errore gratuito di dritto. 15-15 Servizio vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gran prima, ottimo game! 40-30 Servizio e dritto! 30-30 Brutta scelta di smorzata di Musetti, arriva e colpisce il dritto diagonale Struff facendo il punto. 30-15 Gran risposta di dritto di Struff. 30-0 ...

Il live e la diretta testuale di Musetti-Struff, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Il carrarino, sedicesima testa di serie, è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Vienna, dove ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di ...

Si completerà quest'oggi il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Paris Masters 2024 di tennis, in corso a Parigi-Bercy, in ...

