LIVE Arnaldi-Rune 4-6, 4-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: solida prestazione del danese e candidatura per le Finals (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Arnaldi e Rune. Un saluto sportivo e alla prossima! 16:57 Meglio Arnaldi con la prima, addirittura il 89% contro 71% di punti vinti. Il ligure però ne mette solo il 46% e subisce le aggressioni di Rune con la seconda, azzurro che anche grazie ai 3 doppi falli di Rune vince un punto su due (50% contro 62% del danese) mentre per i ligure sono 5 i doppi errori. Nessun break subito dal danese, una vera e propria rarità . Anche se nel 1° parziale era stato Arnaldi ad andarci più vicino (4 chance avute contro 1). 16:55 Dovrà vincere il torneo, o almeno andarci molto vicino Holger Rune, se vorrà darsi una chance per partecipare alle prossime ATP Finals. 16:55 Rune b. Arnaldi 6-4, 6-4! Servizio e dritto, chiude il danese in due parziali e altrettanti break. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rune 4-6, 4-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: solida prestazione del danese e candidatura per le Finals Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 Si chiude qui ladel match tra. Un saluto sportivo e alla prossima! 16:57 Megliocon la prima, addirittura il 89% contro 71% di punti vinti. Il ligure però ne mette solo il 46% e subisce le aggressioni dicon la seconda, azzurro che anche grazie ai 3 doppi falli divince un punto su due (50% contro 62% del) mentre per i ligure sono 5 i doppi errori. Nessun break subito dal, una vera e propria rarità . Anche se nel 1° parziale era statoad andarci più vicino (4 chance avute contro 1). 16:55 Dovrà vincere il torneo, o almeno andarci molto vicino Holger, se vorrà darsi una chance per partecipare alle prossime ATP. 16:55b. 6-4, 6-4! Servizio e dritto, chiude ilin due parziali e altrettanti break.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro in campo nel pomeriggio;Arnaldi-Rune 4-6 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA | il ligure cede il 1 set con rammarico;Arnaldi-Rune 4-6 1-0 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA | serve prima il ligure nel 2 set;Arnaldi-Rune 4-6 3-4 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA | c’è il break del danese nel 2 set;Musetti-Struff 4-6 2-6 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA | in controllo nel 1 set si spegne la luce avanti il tedesco; Leggi >>>

LIVE Sonego-Jarry 6-7, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il cileno conquista il primo set

(oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Break Jarry. Dritto inside in del cileno che spolvera la riga. 30-40 ACE Sonego! 15-40 Due palle break ...

Regionali Liguria, segui il live degli scrutini sezione per sezione. TESTA A TESTA

(riviera24.it)

Genova. Sono 1785 le sezioni sparse in tutta la regione Liguria da scrutinare per assegnare la vittoria a uno tra i due candidati favoriti per la presidenza, Marco Bucci, centrodestra, e Andrea Orland ...

LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 4-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il danese rimonta nuovamente l’azzurro

(oasport.it)

14:42 Termina anche la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Rune. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

46 Stati membri

(coe.int)

*Ogni riferimento al Kosovo, che si tratti del territorio, delle istituzioni o della popolazione, deve essere inteso nel pieno rispetto della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza ...