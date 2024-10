Lecce-Verona 0-0 LIVE: iniziata la ripresa (Di martedì 29 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Lecce-Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Verona, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. PRIMO TEMPO 0-0 il primo tempo del Via del Mare: padroni di Calcionews24.com - Lecce-Verona 0-0 LIVE: iniziata la ripresa Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. PRIMO TEMPO 0-0 il primo tempo del Via del Mare: padroni di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Diretta(0-0) Serie A 2024; Serie A: in campo0-0 DIRETTA;LIVE;: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta; Orsolini-gol, il Bologna è avanti a Cagliari al 45'. Aè pareggio,in 10 - Cagliari-Bologna: 0-1 dopo i primi 45'; LIVEsullo 0-0|Serie A; Leggi >>>

LIVE Lecce-Verona sullo 0-0: palo di Gaspar, due gol annullati a Dorgu

(msn.com)

Serie A - 10ª giornata di campionato Lecce-Verona 0-0 (risultato parziale) 35` - Dorgu mette dentro sotto all`incrocio dei pali, ma ...

DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna 0-1 e Lecce-Verona 0-0 | Sblocca Orsolini LIVE

(calciomercato.it)

Si torna in campo, per il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A: si parte con Cagliari-Bologna e Verona-Lecce ...

Serie A, Napoli ancora di misura: Lecce piegato 1-0

(sportnotizie24.com)

Il Napoli di Antonio Conte vince col minimo scarto anche contro il Lecce, mantenendo la vetta solitaria della classifica ...

Serie A, Napoli-Lecce 1-0, Atalanta-Verona 6-1

(rtl.it)

Il Napoli batte di misura il Lecce ed allunga al comando in attesa di Inter-Juventus di domenica, l'Atalanta travolge il Verona ed agguanta momentaneamente la Juventus al terzo posto in classifica ...