L’allenatore del Manchester United viene licenziato dopo un inizio di stagione deludente

(Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-28 17:07:14 Breaking news: Ilha esoneratoErik ten Hag un giornoche l’olandese aveva assistito alla quarta sconfitta in Premier League in undisastroso della sua terzain carica. La fine dei due anni e mezzo di Ten Hag alla guida è arrivata domenica con la sconfitta per 2-1 in casa del West Ham, lasciando locon tre vittorie e quattro sconfitte nelle prime nove partite di campionato e quattro vittorie su 14 in tutte le competizioni. . L’ex attaccante delloRuud van Nistelrooy, arrivato come allenatore al Ten Hag durante l’estate, è subentrato ad interim, supportato dallo staff esistente dietro le quinte.