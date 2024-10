Ilfoglio.it - La battaglia culturale e generazionale pro nucleare: 50 mila firme in 4 giorni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il dato è sorprendente per un tema che, storicamente, è stato visto come nemico del consenso: 52.500a favore delin quattro. “Non ci fermermo, continueremo a raccogliere– dice Carlo Calenda, che è tra i promotori dell’iniziativa –. Dobbiamo costruire un movimento d’opinione sul nuclere per dimostrare che c’è una parte d’Italia che si vuole fare strada e che vuole sentir parlare di cose che hanno un senso”. La raccoltaè per una legge di inizativa popolare che propone “un rapido riassetto normativo che consenta in Italia la costruzione e l’esercizio di centrali nucleari”.