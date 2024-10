Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi Bercy. Virus intestinale (Di martedì 29 ottobre 2024) Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. È lui stesso a comunicarlo , fornendo dettagli più precisi sulla situazione: “Sono arrivato qui venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza Feedpress.me - Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi Bercy. Virus intestinale Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024)si èdaldi. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. È lui stesso a comunicarlo , fornendo dettagli più precisi sulla situazione: “Sono arrivato qui venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza

