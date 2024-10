Ius scholae, Pd: “Una battaglia di civiltà. Ma la destra va contro l’inclusione e l’accoglienza” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tema dello ius scholae, la misura che prevede che i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni possano ottenere la cittadinanza se abbiano frequentato regolarmente la scuola per almeno cinque anni, irrompe anche nel dibattito politico locale. Dopo mesi di attesa è stata Latinatoday.it - Ius scholae, Pd: “Una battaglia di civiltà. Ma la destra va contro l’inclusione e l’accoglienza” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tema dello ius, la misura che prevede che i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni possano ottenere la cittadinanza se abbiano frequentato regolarmente la scuola per almeno cinque anni, irrompe anche nel dibattito politico locale. Dopo mesi di attesa è stata

Mozione Ius Scholae, Pd Latina: “La destra vota contro inclusione e accoglienza nelle scuole”

“La nostra città è da sempre caratterizzata da inclusione e accoglienza proprio perché sviluppatasi dall’incontro di popoli differenti provenienti da territori diversi con culture e dialetti variegati ...

'A Empoli la cittadinanza conta', iniziativa del PD Empoli sullo Ius Scholae: "Battaglia dal territorio al Parlamento"

Si è tenuta venerdì 18 ottobre presso la casa del popolo di Avane ad Empoli un incontro organizzato dalla sezione del PD locale in merito allo Ius ...

Cittadinanza: Pd, Forza Italia e M5S sono concordi sullo "Ius Scholae"

Cittadinanza, al convegno di Treviglio gli interventi degli europarlamentari Gori e Pedullà e dell'onorevole Benigni ...

Ius Scholae, il Consiglio (quasi) compatto approva un odg in favore della cittadinanza agli studenti

Con 25 voti favorevoli e 4 contrari, il Consiglio comunale di Asti ha approvato, nella seduta di martedì, un ordine del giorno in favore dello Ius Scholae come percorso “veloce” per ottenere la cittad ...