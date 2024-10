Italia-Libia, Meloni: “Da gennaio 2025 tornano voli diretti tra i due Paesi operati da Ita Airways” (Di martedì 29 ottobre 2024) “La cooperazione bilaterale” tra Italia e Libia “è già molto forte, è aperta su più fronti, compresi i campi più innovativi delle telecomunicazioni e della sicurezza cibernetica. Libia e Italia sono già connesse dal gasdotto Green Stream, da cavi dati sottomarini, ma io credo che ci siano ottimi margini per costruire insieme nuove opportunità anche da questo punto di vista. Rafforzare le nostre connessioni vuol dire anche assicurare un collegamento diretto tra le nostre due nazioni che sia al servizio dei nostri cittadini, al servizio delle nostre imprese”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia in corso a Tripoli. “Siamo stati per questo i primi a livello europeo ad aver riaperto, ormai più di un anno fa, i voli diretti con la Libia. Lapresse.it - Italia-Libia, Meloni: “Da gennaio 2025 tornano voli diretti tra i due Paesi operati da Ita Airways” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “La cooperazione bilaterale” tra“è già molto forte, è aperta su più fronti, compresi i campi più innovativi delle telecomunicazioni e della sicurezza cibernetica.sono già connesse dal gasdotto Green Stream, da cavi dati sottomarini, ma io credo che ci siano ottimi margini per costruire insieme nuove opportunità anche da questo punto di vista. Rafforzare le nostre connessioni vuol dire anche assicurare un collegamento diretto tra le nostre due nazioni che sia al servizio dei nostri cittadini, al servizio delle nostre imprese”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo al Business Forumin corso a Tripoli. “Siamo stati per questo i primi a livello europeo ad aver riaperto, ormai più di un anno fa, icon la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni vola a Tripoli per il forum Italia-Libia : "Favorire la collaborazione tra Paesi"

(Ilgiornale.it)

Giorgia Meloni ha inaugurato il forum Italia-Libia sull'economia, annunciando l'apertura di un nuovo collegamento: "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025"

Italia-Libia - Meloni : “Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue”

(Periodicodaily.com)

(Adnkronos) – "Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità". Così la presidente del Consiglio Giorgia ...