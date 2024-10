Lortica.it - Il viaggio e la relatività del vincere: riflessioni tra autobus e partite

(Di martedì 29 ottobre 2024) Andando in Portogallo, se prendete un, troverete scritto su una porta “entrada” e sull’altra “saída”. Ma attenzione: non salite dalla “saída” – quella è l’uscita! Questo dimostra come una definizione o un concetto possano dipendere dal punto e dal luogo in cui ci troviamo. Per esempio, se dobbiamo andare a vedere una partita a Carpi, dobbiamo “salire” o “scendere”? E se torniamo da Carpi ad Arezzo da vincitori, consumeremo meno benzina rispetto all’andata? Questa mattina mi sono svegliato con queste domande. In fondo, anche una pista da sci si può percorrere sia in discesa che in salita, a seconda del punto in cui ci troviamo. Tuttavia, una gara speciale va valutata in entrambe le direzioni: la ricognizione deve infatti essere fatta sia in salita che in discesa. E ora, dopo un’elezione, ci sono vincitori e vinti, ma un vincitore può diventare un vinto col tempo.