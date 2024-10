Metropolitanmagazine.it - Il film cinese candidato agli Oscar escluso dall’Academy alla corsa ai lungometraggi internazionali

(Di martedì 29 ottobre 2024) IlCina per il premiocome migliorstraniero di quest’anno, il documentario sulla Seconda guerra mondiale The Sinking of the Lisbon Maru, è stato dichiarato non idoneoof Motion Picture Arts and Sciences. Il, il primo documentario mai presentato dCina per uninternazionale, non ha soddisfatto il requisito di ammissione dell’Academy, secondo cui più del 50% della traccia dei dialoghi del(così come ilcompleto) deve essere in una o più lingue diverse dall’inglese. Poiché si è scoperto che la soglia non è stata raggiunta dopo la scadenza del 2 ottobre per le candidature in questa categoria, la Cina non può più presentare un altroper la valutazione. The Sinking of the Lisbon Maru può ancora essere considerato nella categoria dei Documentari.