Tarantinitime.it - Il 31 ottobre al MArTA: “Mostri meravigliosi, l’unicità non fa paura”

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoInon esistono, e per non avernebasta la conoscenza. Si tratta di una rilettura in controtendenza quella del Museo archeologico nazionale di Taranto, che in occasione della Notte di Tutti i Santi propone una diversa chiave di lettura rispetto alla più comune festa di Halloween. “Il termine “mostro” ha radici profonde nella storia del linguaggio e della cultura – commenta la direttrice del, Stella Falzone – deriva dal latino monstrum, col significato dapprima di “prodigio”, “segno” e, in seguito, di “essere soprannaturale”. Un museo è luogo di tutela ma anche di conoscenza, ed è per questo che i “” ci accompagnano nella ricerca tra il bene e il male e segnano la rotta nell’animo degli uomini. Ogni mostro dunque è un essere che suscita meraviglia”.