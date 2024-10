Agi.it - I migliori ospedali italiani. Ecco la classifica

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Il Careggi di Firenze, l'Humanitas di Rozzano e l'aziendaera universitaria di Ancora sono risultati inel 2023 per i loro standard operativi. Lo dice il report su dati 2023 del PNE - Programma Nazionale Esiti elaborato dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e presentato oggi in un incontro presso il Cbel, con l'intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci. A riferire questa "" è stato Domenico Mantoan, direttore generale Agenas.  Il Careggi si caratterizza come struttura più che positiva, visti i risultati raggiunti in tutte e 8 le aree cliniche che vengono prese in esame dal PNE. L'Humanitas di Rozzano si conferma "ospedale di eccellenza per il terzo anno di fila", e anche il polo di Ancona si conferma al vertice.