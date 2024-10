Gotham Awards 2024 | tutte le nomination

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)leSono stati annunciati i nominati ai, iIndependent Filmsono premi cinematografici statunitensi destinati al cinema indipendente, assegnati annualmente a partire dal 1991. Anora di Neon, vincitore della Palma d’oro a Cannes di Sean Baker, ha ottenuto oggi quattroaiAward, tra cui Miglior film, Miglior regista, Miglior interpretazione principale per Mikey Madison e Miglior interpretazione non protagonista per Yura Borisov. Challengers di Luca Guadagnino di Amazon MGM è stato nominato per Miglior film. Nickel Boys di RaMell Ross dello studio ha ricevutoper Miglior film e Miglior regista, oltre a Miglior interprete rivelazione per Brandon Wilson.