Frosinone / “Iniziativa Donne” dona all’Asl trecce di capelli per realizzare parrucche, il progetto nelle scuole (Di martedì 29 ottobre 2024) Più di trecento le trecce donate per la prima edizione del “Flash Mob della Solidarietà” che si è tenuto ieri mattina, 28 ottobre, nelle scuole della provincia di Frosinone che ha visto il taglio di capelli per realizzare parrucche organiche da donare alla Asl di Frosinone. La professionalità dei parrucchieri del territorio è entrata nelle L'articolo Frosinone / “Iniziativa Donne” dona all’Asl trecce di capelli per realizzare parrucche, il progetto nelle scuole Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Frosinone / “Iniziativa Donne” dona all’Asl trecce di capelli per realizzare parrucche, il progetto nelle scuole Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 29 ottobre 2024) Più di trecento lete per la prima edizione del “Flash Mob della Solidarietà” che si è tenuto ieri mattina, 28 ottobre,della provincia diche ha visto il taglio diperorganiche dare alla Asl di. La professionalità dei parrucchieri del territorio è entrataL'articolo/ “diper, ilTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Storie di donne, decima edizione del premio l'8 novembre

(ansa.it)

"Storie di Donne" giunge alla decima edizione. Le premiate 2024, l'8 novembre al Coni a Roma per questa Special Fair Play Edition sono: Eleni Sourani, Ambasciatrice della Repubblica Ellenica in Italia ...

Voce alle donne. Doppia iniziativa per la Lazzerini

(msn.com)

Martina Materassi giovedì parlerà di. Mogli e concubine di Su Tong, divenuto. un libro di culto ancor prima che Zhang Yimou ne traesse il film Lanterne rosse Nuovi appuntamenti con l’Autunno da sfogli ...

Walk for the cure contro i tumori al seno. L'appuntamento domenica 27 ottobre a Frosinone

(msn.com)

“Walk for the cure” è una passeggiata benefica a sostegno di Komen Italia e dei progetti di ricerca contro il tumore al seno, organizzata da Inner Wheel – ...

"Donne contro il cancro". Visite gratuite e incontri

(lanazione.it)

All’ospedale San Giuseppe una serie di iniziative dedicate alla prevenzione. Prenotazioni al via all’Aiutopoint per parlare con gli specialisti del settore.