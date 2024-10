Lanazione.it - Firenze, la staffetta targata Assi nel segno dell'inclusione

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Quest’anno, la storica100x1000 organizzata dall’disi è svolta con un obiettivo speciale: promuovere, uguaglianza e parità di genere attraverso lo sport. Il consiglio direttivo ha voluto sottolineare il ruoloo sport come veicolo di solidarietà, coinvolgendo 100 atleti che hanno percorso un chilometro ciascuno, senza distinzione di età, genere o abilità. L’evento ha preso il via con un momento simbolico: il primo atleta ha dato il via allacon lo sparoa pistola storica "Olimpia", utilizzata ai Giochi Olimpici di Roma, azionata dallo starter olimpico Giovanni Carniani e dal Presidentea Regione Toscana, Eugenio Giani.