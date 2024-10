Empoli-Inter, grande dubbio in mezzo. La probabile formazione di Inzaghi (Di martedì 29 ottobre 2024) Simone Inzaghi ha un grandissimo dubbio a centrocampo per Empoli-Inter. Sono previsti diversi cambi rispetto alla gara con la Juventus, la probabile formazione. dubbio – Kristjan Asllani potrebbe avere un’occasione dal primo minuto in Empoli-Inter, ma tutto dipende dalle sue condizioni. Oggi pomeriggio la squadra si allenerà , qualora il calciatore dia segnali incoraggianti sarà titolare. Non ci sono dubbi su questo, perché l’albanese ha bisogno di minuti e fiducia. Se non sarà disponibile Inzaghi si affiderà nuovamente a Piotr Zielinski, che ha fatto meglio di Nicolò Barella in cabina di regia. Il sardo sarà riconfermato da mezzala destra, mentre a sinistra si muoverà Henrikh Mkhitaryan. I CAMBI – Empoli-Inter sarà anche l’occasione di fare cambi per Inzaghi. In difesa Benjamin Pavard tornerà in panchina nonostante la buona prestazione con la Juventus. Inter-news.it - Empoli-Inter, grande dubbio in mezzo. La probabile formazione di Inzaghi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Simoneha un grandissimoa centrocampo per. Sono previsti diversi cambi rispetto alla gara con la Juventus, la.– Kristjan Asllani potrebbe avere un’occasione dal primo minuto in, ma tutto dipende dalle sue condizioni. Oggi pomeriggio la squadra si allenerà , qualora il calciatore dia segnali incoraggianti sarà titolare. Non ci sono dubbi su questo, perché l’albanese ha bisogno di minuti e fiducia. Se non sarà disponibilesi affiderà nuovamente a Piotr Zielinski, che ha fatto meglio di Nicolò Barella in cabina di regia. Il sardo sarà riconfermato da mezzala destra, mentre a sinistra si muoverà Henrikh Mkhitaryan. I CAMBI –sarà anche l’occasione di fare cambi per. In difesa Benjamin Pavard tornerà in panchina nonostante la buona prestazione con la Juventus.

