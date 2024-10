Diffamò l’ambasciatore Mario Vattani: condannato il giornalista Lorenzo Tosa (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale di Genova ha condannato il giornalista Lorenzo Tosa, direttore di Next quotidiano, per aver diffamato l’ambasciatore Mario Vattani, attuale Commissario generale per l’Italia a Expo 2025. I fatti risalgono al 2021, quando Vattani fu designato ambasciatore d’Italia a Singapore e Tosa promosse sul sito “change.org” una petizione per chiedere al presidente della Repubblica di revocare la nomina, facendo riferimento a condotte violente relative a fatti risalenti a oltre trent’anni prima (un’aggressione con due feriti gravi avvenuta al cinema Capranica di Roma il 9 giugno 1989), nonostante il diplomatico allora fosse stato assolto dalla Corte d’assise di Roma con formula piena, “per non aver commesso il fatto”. Secoloditalia.it - Diffamò l’ambasciatore Mario Vattani: condannato il giornalista Lorenzo Tosa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale di Genova hail, direttore di Next quotidiano, per aver diffamato, attuale Commissario generale per l’Italia a Expo 2025. I fatti risalgono al 2021, quandofu designato ambasciatore d’Italia a Singapore epromosse sul sito “change.org” una petizione per chiedere al presidente della Repubblica di revocare la nomina, facendo riferimento a condotte violente relative a fatti risalenti a oltre trent’anni prima (un’aggressione con due feriti gravi avvenuta al cinema Capranica di Roma il 9 giugno 1989), nonostante il diplomatico allora fosse stato assolto dalla Corte d’assise di Roma con formula piena, “per non aver commesso il fatto”.

