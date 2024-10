Lanotiziagiornale.it - Debutto col botto per Report, un altro schiaffo per TeleMeloni

(Di martedì 29 ottobre 2024) In un Paese “normale”, se un programma di inchiesta della Tv pubblica risulta il più visto in una prima serata della domenica, sbaragliando la concorrenza con il 13,8% di share (cioè 2.643.000) spettatori, i vertici di quella tv pubblica stappano lo champagne e aumentano lo stipendio dei propri giornalisti. Ma in un Paese “normale” non esisterebbe. E così, in Paese “anormale” qual è l’Italia, sefa il pieno di ascolti, la maggioranza ne vuole la chiusura Chiusura perinvocata ancora prima che andasse in onda la prima puntata della stagione. Un po’ per il terremoto politico causato dalle anticipazioni degli argomenti che Sigfrido Ranucci & Co. avrebbero trattato, un po’ per le accuse di influenze sul voto ligure, visto che la trasmissione ha raccontato alcuni aspetti dell’inchiesta Toti e del “sistema Liguria”.