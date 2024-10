Cure dentistiche pubbliche, un miraggio per i ragazzi disabili: liste di attesa anche di due o tre anni. L’incredibile storia di Bilal (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano – Immaginate di avere alcune carie ai denti e di dover aspettare un anno e mezzo prima di poter essere curati dal dentista. Un anno e mezzo di convivenza forzata col dolore. Un anno e mezzo di convivenza forzata anche con due paure: la paura di arrivare dal dentista con i denti in parte compromessi – perché nel mentre le carie continuano a corroderli dall’esterno e all’interno – e la paura di eventuali effetti indesiderati o collaterali dovuti all’assunzione prolungata, o a tempo alternato, di sedativi ed antibiotici. Questa è la condizione in cui si trovano attualmente Bilal, un ragazzo di 16 anni nello spettro autistico, e suo padre Jilali El Hakkaoui. È Bilal ad avere male ai denti. Sempre Bilal a dover aspettare almeno un anno e mezzo prima di poter essere curato, di potersi liberare dalle carie. Le paure, invece, sono tutte di suo padre. Ilgiorno.it - Cure dentistiche pubbliche, un miraggio per i ragazzi disabili: liste di attesa anche di due o tre anni. L’incredibile storia di Bilal Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano – Immaginate di avere alcune carie ai denti e di dover aspettare un anno e mezzo prima di poter essere curati dal dentista. Un anno e mezzo di convivenza forzata col dolore. Un anno e mezzo di convivenza forzatacon due paure: la paura di arrivare dal dentista con i denti in parte compromessi – perché nel mentre le carie continuano a corroderli dall’esterno e all’interno – e la paura di eventuali effetti indesiderati o collaterali dovuti all’assunzione prolungata, o a tempo alternato, di sedativi ed antibiotici. Questa è la condizione in cui si trovano attualmente, un ragazzo di 16nello spettro autistico, e suo padre Jilali El Hakkaoui. Èad avere male ai denti. Semprea dover aspettare almeno un anno e mezzo prima di poter essere curato, di potersi liberare dalle carie. Le paure, invece, sono tutte di suo padre.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni in Liguria - testa a testa nello scrutinio in tempo reale - le proiezioni danno Bucci in vantaggio di un punto e mezzo su Orlando (48 - 8% contro 47 - 3%) – La diretta

(Open.online)

Le terze proiezioni non sbloccano la situazione: il centrodestra con Marco Bucci è in vantaggio di poco, di fatto, sul deputato e candidato di centrosinistra Andrea Orlando in queste elezioni regionali in Liguria. I primi exit poll avevano ...

Precipita nel vano di un ascensore - Salvatore torna a casa dopo un anno e mezzo in ospedale

(Casertanews.it)

Dopo 18 mesi in ospedale, torna finalmente a casa Salvatore Compagnone, l’operaio di San Cipriano d’Aversa che rimase gravemente ferito dopo un incidente sul lavoro. A quanto ricostruito, cadde nel vano di un ascensore, precipitando per parecchi ...

Il dentista diventa low cost. Anche nel pubblico

(quotidianosanita.it)

03 DIC - Se anche il dentista ... consentire cure economicamente sostenibili. Dove e come La Regione Umbria ha abbattuto le tariffe per le cure odontoiatriche sia negli ospedali pubblici della ...

Dentista sociale: niente bonus ma cure gratuite, come funziona

(trading.it)

Il punto però è un altro: le cure dentistiche costano davvero molto e quindi questo è tra i motivi principali per cui molti, finché possono resistere, lo fanno. Tuttavia, pare che sia possibile ...

Regione Liguria: 50 mila euro per le cure dentistiche per i minori

(ligurianotizie.it)

La Regione Liguria ha stanziato ben 50 mila euro per le cure odontoiatriche destinate ai minori che sono in difficoltà economica ...

Cosa sono i miraggi?

(sapere.it)

Il mistero del miraggio in realtà ha una spiegazione scientifica legata alla rifrazione; i miraggi si differenziano in inferiori – più comuni – e superiori – più rari. Un miraggio inferiore molto ...