Romadailynews.it - Cina: meteorologo, si registrera’ novembre piu’ caldo

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – La maggior parte delle zone delladovrebbe registrare temperature superiori alla norma nel mese didi quest’anno, ha dichiarato oggi il Centro nazionale per il clima. In particolare, le temperature in alcune zone del nord-est, del nord-ovest, del nord e dell’est dellasaranno notevolmentealte il mese prossimo, ha dichiarato Jia Xiaolong, vice direttore del centro, durante una conferenza stampa. Le alte temperature, il clima secco e ventoso e le minori precipitazioni aumenteranno il rischio di siccita’ meteorologica e di incendi di foreste e pascoli in alcune zone dellaorientale e centrale e nella provincia sud-occidentale dello Yunnan.