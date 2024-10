Cina: fotografo italiano ripercorre viaggio di Marco Polo attraverso l’obiettivo (Di martedì 29 ottobre 2024) Nanchino, 29 ott – (Xinhua) – Per Giovanni Capriotti, fotografo italiano noto per il suo stile documentaristico, ripercorrere il viaggio di Marco Polo in Cina offre un’opportunita’ unica di confrontarsi con le avventure del leggendario esploratore di secoli fa. Poiche’ quest’anno ricorre il 700mo anniversario della scomparsa dell’illustre italiano, sono in corso una serie di eventi che commemorano Marco Polo come pioniere dello scambio culturale tra le due nazioni. Per rendere omaggio al personaggio, Capriotti, originario di Roma, ha viaggiato sia a Venezia, sia a Suzhou nei mesi di agosto e settembre, catturando la ricchezza culturale e la vivace vita delle due citta’ attraverso un obiettivo micro e sfaccettato. La sua mostra, composta da 163 fotografie, sara’ esposta a Suzhou fino a dicembre. Romadailynews.it - Cina: fotografo italiano ripercorre viaggio di Marco Polo attraverso l’obiettivo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nanchino, 29 ott – (Xinhua) – Per Giovanni Capriotti,noto per il suo stile documentaristico,re ildiinoffre un’opportunita’ unica di confrontarsi con le avventure del leggendario esploratore di secoli fa. Poiche’ quest’anno ricorre il 700mo anniversario della scomparsa dell’illustre, sono in corso una serie di eventi che commemoranocome pioniere dello scambio culturale tra le due nazioni. Per rendere omaggio al personaggio, Capriotti, originario di Roma, ha viaggiato sia a Venezia, sia a Suzhou nei mesi di agosto e settembre, catturando la ricchezza culturale e la vivace vita delle due citta’un obiettivo micro e sfaccettato. La sua mostra, composta da 163 fotografie, sara’ esposta a Suzhou fino a dicembre.

