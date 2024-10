Notizie.com - Chi era Matilde Lorenzi, la giovanissima sciatrice appassionata di cucina e di lettura

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta, morta nella notte a seguito di una caduta sugli sci ieri: la 19enne era una promessa dello sci azzurro. Il Ministero della Difesa ha comunicato pochi minuti fa con un post su X la tragica scomparsa di, giovane promessa dello sci azzurro. La ragazza non ce l’ha fatta: ieri era rimasta vittima di una tremenda caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Chi era, ladie di: sugli sci anche sua sorella Lucreziaavrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre. Si era tesserata per il Centro Sportivo Esercito e faceva parte della squadra junior femminile. La scorsa stagione si era messa in luce vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino.