Campionato maschile Serie A "elite" di rugby: Petrarca Rugby vs HBS Colorno Rugby (Di martedì 29 ottobre 2024) La squadra di Serie A elite ha bisogno di tutto il sostegno del pubblico nel prosieguo del Campionato di Rugby Serie A elite 2024/2025, con la terza partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby incontra a Padova domenica 3 novembre 2025 alle ore 14:30 sempre allo Stadio M. Geremia Padovaoggi.it - Campionato maschile Serie A "elite" di rugby: Petrarca Rugby vs HBS Colorno Rugby Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La squadra diha bisogno di tutto il sostegno del pubblico nel prosieguo deldi2024/2025, con la terza partita casalinga della Regular Season. Ilincontra a Padova domenica 3 novembre 2025 alle ore 14:30 sempre allo Stadio M. Geremia

