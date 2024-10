Borgo arcobaleno, dove visitare il paese più spettacolare del centro Italia (ed immergersi in una favola) (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore pulsante della Marsica, una regione incantevole dell’Abruzzo, si trova un Borgo che, grazie alla sua trasformazione artistica, è diventato una delle mete più spettacolari del centro Italia. Questo piccolo gioiello medievale, situato ad oltre 1.000 metri di altitudine, si erge fiero su una collina, offrendo ai visitatori un panorama mozzafiato e un’esperienza culturale unica nel suo genere. Aielli è riuscito a reinventarsi grazie al progetto Borgo Universo, un festival che dal 2017 ha coinvolto artisti internazionali nel decorare le pareti del paese con murales straordinari. Queste opere d’arte, che superano il numero di 40, trasformano le stradine del Borgo in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Gaeta.it - Borgo arcobaleno, dove visitare il paese più spettacolare del centro Italia (ed immergersi in una favola) Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore pulsante della Marsica, una regione incantevole dell’Abruzzo, si trova unche, grazie alla sua trasformazione artistica, è diventato una delle mete più spettacolari del. Questo piccolo gioiello medievale, situato ad oltre 1.000 metri di altitudine, si erge fiero su una collina, offrendo ai visitatori un panorama mozzafiato e un’esperienza culturale unica nel suo genere. Aielli è riuscito a reinventarsi grazie al progettoUniverso, un festival che dal 2017 ha coinvolto artisti internazionali nel decorare le pareti delcon murales straordinari. Queste opere d’arte, che superano il numero di 40, trasformano le stradine delin una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.

