Biennale danza: oltre 360 progetti in gara per nuove coreografie a Venezia (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una vibrante manifestazione di creatività si sta preparando a Venezia, dove la Biennale danza ha annunciato l'arrivo di ben 361 progetti per i bandi nazionali e internazionali destinati a due nuove coreografie. Lanciati lo scorso 11 settembre, questi bandi hanno raccolto un'ampia varietà di idee artistiche da tutto il mondo, in attesa di essere valutate dal direttore artistico Wayne McGregor. I numeri della competizione Delle 361 candidature ricevute, 89 provengono dal bando nazionale, mentre ben 272 partecipano al bando internazionale. Queste proposte si snodano attraverso le diverse culture di ben 62 paesi, creando un mosaico ricco di stili e visioni artistiche. L'ampia partecipazione dimostra un forte interesse verso la danza contemporanea e l'importanza delle nuove creazioni nel panorama artistico attuale.

Biennale Danza - tra senso della comunità e corpo «politico»

Sì è chiuso sabato sera al Lido, al Palazzo del Cinema, il 18. Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia con la creazione in prima assoluta ideata dal […] The post Biennale Danza, tra senso della comunità e corpo ...

Biennale Danza, presentati 361 progetti per nuove coreografie

Sono 361 i progetti pervenuti per i bandi nazionale e internazionale dedicati a due nuove coreografie e lanciati dalla Biennale Danza lo scorso 11 settembre. (ANSA) ...

I Leoni della Biennale Danza – d’Oro e d’Argento – ma non solo

E audace. Ti sono grata oltre misura. E non dimentichiamo lo staff, il team, l’equipaggio DMT (il settore danza, musica, teatro della Biennale, ndr.): tutti voi che garantite che la danza venga ...

Biennale Danza 2023, gran finale con Tao Dance Theater

