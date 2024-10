Beato Livatino, il corpo sarà traslato nella chiesa di Santa Chiara (Di martedì 29 ottobre 2024) Il corpo del Beato Rosario Angelo Livatino sarà traslato dalla cappella del cimitero comunale alla chiesa Santa Chiara in Canicattì.Ad annunciarlo è stato l'arcivescovo Alessandro Damiano oggi, memoria liturgica del Beato, al termine dell’assemblea diocesana.Lo scorso 14 ottobre Agrigentonotizie.it - Beato Livatino, il corpo sarà traslato nella chiesa di Santa Chiara Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) IldelRosario Angelodalla cappella del cimitero comunale allain Canicattì.Ad annunciarlo è stato l'arcivescovo Alessandro Damiano oggi, memoria liturgica del, al termine dell’assemblea diocesana.Lo scorso 14 ottobre

Oggi 29 ottobre è la festa del Beato Rosario Livatino: martire delle giustizia e della fede

Oggi, 29 ottobre, si ricorda il Beato Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, ucciso brutalmente dalla mafia.

Giustizia: Busto Arsizio, icona di Livatino in Tribunale. Mons. Delpini, il giudice-martire “credeva nell’umanità”

(Busto Arsizio) “Noi sogniamo un mondo in cui i magistrati non siano minacciati o esposti alla vendetta. Un mondo in cui chi delinque possa redimersi, nel quale le vittime possano trovare giustizia ed ...

In Tribunale a Busto l'icona del Beato Rosario Livatino. La benedice l'Arcivescovo Delpini

L'Arcivescovo di Milano al palazzo di giustizia cittadino per benedire l'icona del Beato Rosario Livatino, «servitore di Dio e dello Stato». È un dono del cappellano del carcere di Busto, don David Ma ...

Tribunale di Busto: l’icona del Beato Livatino porta un po’ di cielo fra le aule

Il dipinto è stato appeso nell’atrio dal donatore, don David Maria Riboldi, e benedetto dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. L'appello del prelato davanti ad autorità, forze dell’ordine, profess ...