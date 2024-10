Alcaraz-Jarry oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Carlosse la vedrà contro Nicolasnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Il tennista spagnolo torna in campo dopo il Six Kings Slam e debutta contro il cileno, che al primo turno ha superato in due set Lorenzo Sonego. Nettamente favorito, che vuole fare bene nell’ultimo ‘Mille’ della stagione e approcciare nel migliore dei modi le imminenti Atp Finals, in cui sarà uno dei principali candidati al titolo di ‘maestro’. Guai però a sottovalutare, specialmente in queste condizioni di gioco dove la potenza dei suoi colpi e del suo servizio può fare la differenza. Carlitos conduce 2-1 nei precedenti, ma ha perso il più recente nonché l’unico del(seppur sul rosso).