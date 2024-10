Wmo, la Co2 in atmosfera a 420 parti per milione nel 2023 (Di lunedì 28 ottobre 2024) La concentrazione di Co2 nell'atmosfera è arrivata nel 2023 al livello record di 420 parti per milione (ppm), il 151% dei livelli pre-industriali. Lo rende noto l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Le cause di questo innalzamento della Co2 secondo la Wmo sono i vasti incendi di vegetazione, una possibile riduzione dell'assorbimento da parte dele foreste ed elevate emissioni umane. Nel 2022 la Co2 era a 417,9 ppm, nel 2021 a 415,7 ppm. Nel 1750 era a 280 ppm. Negli ultimi 20 anni l'anidride carbonica in atmosfera è aumentata delll'11,4%. Quotidiano.net - Wmo, la Co2 in atmosfera a 420 parti per milione nel 2023 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) La concentrazione di Co2 nell'è arrivata nelal livello record di 420per(ppm), il 151% dei livelli pre-industriali. Lo rende noto l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Le cause di questo innalzamento della Co2 secondo la Wmo sono i vasti incendi di vegetazione, una possibile riduzione dell'assorbimento da parte dele foreste ed elevate emissioni umane. Nel 2022 la Co2 era a 417,9 ppm, nel 2021 a 415,7 ppm. Nel 1750 era a 280 ppm. Negli ultimi 20 anni l'anidride carbonica inè aumentata delll'11,4%.

Wmo, la Co2 in atmosfera a 420 parti per milione nel 2023

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Il boss Gaetano Scotto, condannato all'ergastolo per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo), è stato anche condannato al ... (Liberoquotidiano.it)

I biglietti da 80 euro venduti a 800, le magliette e i parcheggi: gli affari dei ras della curva interista. E le liti per le spartizioni finite nel sangue. Il gip: “Le mani della ’ndrangheta sul fiume di denaro” (Milano.repubblica.it)

La concentrazione di Co2 nell'atmosfera è arrivata nel 2023 al livello record di 420 parti per milione (ppm), il 151% dei livelli pre-industriali. Lo rende noto l'Organizzazione meteorologica mondiale ... (ansa.it)

L’atmosfera è lo strato di gas che avvolge la Terra e che non si disperde grazie alla forza di gravità; è composta per il 78% di azoto, per il 21% di ossigeno e per l’1% di argon e di tracc ... (skuola.net)

La superficie terrestre si trova immersa in una miscela di gas che chiamiamo aria e che avvolge la Terra come un involucro, al quale si dà il nome di atmosfera (dal greco atmós, vapore). L'atmosfera ... (sapere.it)