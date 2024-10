Vendemmia, produzione in aumento: "Sarà una buona annata per il vino" (Di lunedì 28 ottobre 2024) A fine campagna per la raccolta delle uve conferite alle cantine, Confcooperative Terre d’Emilia traccia un bilancio soddisfacente per quello che riguarda la produzione del Lambrusco, più incerti i riscontri di mercato. Ad un 2023 che aveva fatto segnare un sensibile calo (la percentuale era a -10,3%, pari a 2,428 milioni di quintali), la Vendemmia 2024 ha segnato invece un deciso rialzo della produzione di uva trasformata dalla dozzina di cantine sociali modenesi e reggiane, riunite attorno alla centrale cooperativa, che detengono una quota di mercato del 94%. Il bilancio finale parla di 2,829 milioni di quintali di uve raccolte, con un incremento del + 16,5% rispetto al 2023 e una quantità superiore del 5,1% rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Ilrestodelcarlino.it - Vendemmia, produzione in aumento: "Sarà una buona annata per il vino" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A fine campagna per la raccolta delle uve conferite alle cantine, Confcooperative Terre d’Emilia traccia un bilancio soddisfacente per quello che riguarda ladel Lambrusco, più incerti i riscontri di mercato. Ad un 2023 che aveva fatto segnare un sensibile calo (la percentuale era a -10,3%, pari a 2,428 milioni di quintali), la2024 ha segnato invece un deciso rialzo delladi uva trasformata dalla dozzina di cantine sociali modenesi e reggiane, riunite attorno alla centrale cooperativa, che detengono una quota di mercato del 94%. Il bilancio finale parla di 2,829 milioni di quintali di uve raccolte, con un incremento del + 16,5% rispetto al 2023 e una quantità superiore del 5,1% rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Vendemmia, produzione in aumento: "Sarà una buona annata per il vino"

