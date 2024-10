Thesocialpost.it - Uomo tenta di rapire bambino di due anni, arrestato. La reazione di Salvini: “Basta tolleranza”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di panico si sono vissuti in un centro commerciale di Torino nella giornata di sabato 26 ottobre. Undi 46di origine nigeriana, senza fissa dimora, è accusato di averto diundi due. Il presunto rapitore è statodai carabinieri.Leggi anche: Ritrovato vivo il neonato prematuro rapito dai genitori: “Era con madre e padre ad Amsterdam” Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il nigeriano è entrato in un un centro commerciale per il bricolage in via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città , ha preso il bimbo e ha cercato di fuggire. Il padre del lo ha rincorso e, quando lo ha raggiunto, ne è nata una colluttazione. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri che hanno trovato il nigeriano in forte stato di agitazione, che si era denudato e ed era armato di una bottiglia.