Zon.it - Truffe agli anziani: smantellata rete di delinquenti anche nel Salernitano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I carabinieri di Roma Porta Portese, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 54enne di Giugliano in Campania, accusato di truffa aggravata, furto, utilizzo illecito di carte di credito e quattro episodi di estorsione a danno di, per un totale di diciannove reati compiuti tra gennaio e marzo 2023 nella Capitale. Nello stesso ambito investigativo, un giovane di 25 anni di Napoli è stato sottoposto a obbligo di dimora per truffa aggravata contro, con 42 episodi registrati tra Roma, Salerno, Napoli, Viterbo e Caserta da gennaio a luglio 2023. Entrambi i provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Roma, a seguito di un’indagine dettata che ha portato alla luce un volume di affari illecito stimato in circa 500mila euro.