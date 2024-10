Anteprima24.it - Trasferimento Terminal, Pd Sannio: “Stamane caos totale. Gravi disservizi per studenti e pendolari”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il «modello Benevento» non si smentisce mai. Da questa mattina regna ilin città. Iltemporaneo (pare per due anni) deldegli autobus nella «zona stadio» ha generato, questa mattina, ilalla mobilità cittadina nellaassenza di servizi adeguati alle nuove ed ampiamente previste circostanze”. Così in una nota il Pd. “Gli– scrive – che frequentano gli Istituti scolastici nella zona alta della città sono stati completamente abbandonati al loro destino, letteralmente «mollati» presso il nuovosenza possibilità di un dignitoso trasporto urbano organizzato. Molti hanno dovuto raggiungere le rispettive scuole a piedi, con inesorabili ritardi e addirittura perdite delle prime ore di lezione. Eppure, ildelera stato deciso da tempo.