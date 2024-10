Trapelato il risultato del Pallone d’Oro 2024? Vincitore nominato sui social media

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)-10-28 12:54:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ilverrà assegnato stasera durante una scintillante cerimonia di premiazione a Parigi, ma ilè già statosui? Ieri sera varie piattaforme sono state inondate di fughe di notizie secondo le quali Vinicius Jnr era ildi quest’anno dopo aver respinto la sfida di Rodri. L’esterno del Real Madrid ha avuto un fine settimana da dimenticare dopo che gli uomini di Carlo Ancelotti hanno perso il primo El Clasico della stagione con il Barcellona che ha ottenuto un’enfatica vittoria per 4-0 al Santiago Bernabeu. Ma potrebbe essere più felice stasera se si vuole credere alle fughe di notizie. VINICIUS JUNIOR HA VINTO ILDO’R pic.twitter.