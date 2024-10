Tour de France: la Rai si assicura l’esclusiva in chiaro fino al 2030 (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Rai continuerà a trasmettere in esclusiva in chiaro il Tour de France fino al 2030. Attraverso l’UER (Unione Europea di Radiodiffusione), la TV di Stato, che già detiene i diritti fino al prossimo anno, si è assicurata anche le successive cinque edizioni della prestigiosa corsa Francese di ciclismo. Questo accordo dal 2026 al 2030, che prolunga il contratto già in essere, consente alla Rai di consolidare in una prospettiva di lungo termine il proprio tradizionale ruolo di Broadcast Eurovision Partner per la massima diffusione in esclusiva free dei prestigiosi appuntamenti del calendario ciclistico internazionale. Il Tour va infatti ad aggiungersi al Giro d’Italia e alle gare maschili e femminili delle Classiche del Nord correlate alla Grande Boucle, ovvero la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, entrambe organizzate da Amaury Sport Organisation. Davidemaggio.it - Tour de France: la Rai si assicura l’esclusiva in chiaro fino al 2030 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Rai continuerà a trasmettere in esclusiva inildeal. Attraverso l’UER (Unione Europea di Radiodiffusione), la TV di Stato, che già detiene i dirittial prossimo anno, si èta anche le successive cinque edizioni della prestigiosa corsase di ciclismo. Questo accordo dal 2026 al, che prolunga il contratto già in essere, consente alla Rai di consolidare in una prospettiva di lungo termine il proprio tradizionale ruolo di Broadcast Eurovision Partner per la massima diffusione in esclusiva free dei prestigiosi appuntamenti del calendario ciclistico internazionale. Ilva infatti ad aggiungersi al Giro d’Italia e alle gare maschili e femminili delle Classiche del Nord correlate alla Grande Boucle, ovvero la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, entrambe organizzate da Amaury Sport Organisation.

